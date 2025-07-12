Лунев о назначении Лички в «Фатих Карагюмрюк»: «Рад за него. Хорошее предложение»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев в комментарии для «СЭ» отреагировал на назначение экс-главного тренера бело-голубых Марцела Лички в «Фатих Карагюмрюк».

47-летний чех подписал контракт с турецким клубом на 2 года.

— Топ! Рад за него, — сказал Лунев «СЭ» после победы над «Партизаном» (3:1) в матче BetBoom Братского Кубка.

— Общался с ним?

— Мы не на связи.

— Это команда середины таблицы чемпионата Турции.

— Я в курсе. Там играл Магомед Оздоев, Пирло был тренером, у меня были предложения оттуда, но... Но. Середина таблицы в Турции, есть возможность бороться за попадание в еврокубки. По мне, хорошее предложение. Он же чех. У него семья в Чехии. Наверное, лететь из Стамбула в Чехию проще, чем из Москвы.

Личка возглавлял московское «Динамо» с июля 2023 года по май 2025 года. До этого он тренировал брестское «Динамо» и «Оренбург».