В РФС заявили, что по ситуации со Слуцким было жесткое решение и максимальный штраф

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что по главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому было достаточно жесткое решение.

Ранее, 14 марта, 50-летний российский специалист после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2) в нецензурной форме раскритиковал работу главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Нет, по Слуцкому достаточное жесткое решение было. Максимальный штраф (250 тысяч рублей и условная дисквалификация до конца сезона). Но я не думаю, что происходящее с этим связано. С чем тогда? Чемпионат напряженный, идут соревнования. Думаю, с этим. Но есть руководители лиг и клубов, которые скажут больше, чем я. Если же говорить в целом, то в этом сезоне по сравнению с прошлым больше работы у комитета по этике не стало, пока примерно одинаковое количество обращений. А вопросы примерно те же, что и в прошлом году, мы их анализировали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

10 апреля полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) грубо высказался о судье Владиславе Безбородове.