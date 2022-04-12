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В РФС заявили, что по ситуации со Слуцким было жесткое решение и максимальный штраф

Читать «СЭ» в
Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что по главному тренеру «Рубина» Леониду Слуцкому было достаточно жесткое решение.

Ранее, 14 марта, 50-летний российский специалист после завершения матча 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:2) в нецензурной форме раскритиковал работу главного арбитра встречи Виталия Мешкова.

«Нет, по Слуцкому достаточное жесткое решение было. Максимальный штраф (250 тысяч рублей и условная дисквалификация до конца сезона). Но я не думаю, что происходящее с этим связано. С чем тогда? Чемпионат напряженный, идут соревнования. Думаю, с этим. Но есть руководители лиг и клубов, которые скажут больше, чем я. Если же говорить в целом, то в этом сезоне по сравнению с прошлым больше работы у комитета по этике не стало, пока примерно одинаковое количество обращений. А вопросы примерно те же, что и в прошлом году, мы их анализировали», — приводит слова Андреева «РБ Спорт».

10 апреля полузащитник «Арсенала» Кингси Кангва после матча 24-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3) грубо высказался о судье Владиславе Безбородове.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/semen-andreev-po-slutskomu-by-lo-zhestkoe-reshenie-maksimal-ny-j-shtraf/
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 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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