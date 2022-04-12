Агент: Новосельцев расторгает контракт тульским «Арсеналом»

Агент защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева Александр Клюев заявил, что его клиент расторгает контракт с клубом.

«Иван растрогает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «СЭ».

В текущем сезоне Новосельцев провел в составе тульского клуба 15 матчей и забил один гол.