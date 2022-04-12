Аджоев отстранил Новосельцева от игр первой команды «Арсенала»

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отстранил защитника клуба Ивана Новосельцева от тренировок первой команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, конфликт 30-летнего футболиста с руководителем клуба продолжается с 12 марта. Именно тогда Новосельцев провел последний матч в составе клуба против «Динамо» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

Отмечается, что это уже третий футболист, отправленный в дубль. Ранее на понижение уходили Тарас Бурлак и Александр Довбня.

Ранее агент защитника Александр Клюев заявил «СЭ», что его клиент расторгает контракт с клубом.

В текущем сезоне Новосельцев провел за «Арсенал» 15 матчей в РПЛ и забил один гол.