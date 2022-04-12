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Аджоев отстранил Новосельцева от игр первой команды «Арсенала»

Защитник «Арсенала» Иван Новосельцев отправлен в дубль
Читать «СЭ» в

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев отстранил защитника клуба Ивана Новосельцева от тренировок первой команды, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, конфликт 30-летнего футболиста с руководителем клуба продолжается с 12 марта. Именно тогда Новосельцев провел последний матч в составе клуба против «Динамо» в 21-м туре Тинькофф РПЛ.

Отмечается, что это уже третий футболист, отправленный в дубль. Ранее на понижение уходили Тарас Бурлак и Александр Довбня.

Ранее агент защитника Александр Клюев заявил «СЭ», что его клиент расторгает контракт с клубом.

В текущем сезоне Новосельцев провел за «Арсенал» 15 матчей в РПЛ и забил один гол.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-arsenala-adzhoev-otpravil-v-dubl-uzhe-tret-ego-igroka-novosel-tseva/
Иван Новосельцев
Футбол
РПЛ
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
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