В РПЛ разъяснили ситуацию с регистрацией Зделара в «Зените»

РПЛ опубликовала разъяснение по переходу полузащитника ЦСКА Саши Зделара в «Зенит».

«В соответствии с предоставленными документами Зделар расторг трудовой договор с ЦСКА и подписал контракт с «Зенитом», который был зарегистрирован в РФС», — говорится в сообщении РПЛ.

В лиге отметили, что в электронной системе управления соревнованиями переход был завершен уже после наступления 21 февраля, когда техническая возможность изменений в заявках команд блокируется.

«В настоящее время РПЛ и РФС обсуждают с клубами возможный механизм внесения игрока в заявку на основании подписанного контракта с новым клубом, который уже был зарегистрирован в системе РФС ранее», — подчеркнула пресс-служба лиги.

21 февраля «Зенит» объявил о переходе Зделара из ЦСКА. Соглашение с 29-летним сербом рассчитано до лета 2026 года.

Зделар выступал за ЦСКА с 2022 года. В этом сезоне он провел 21 матч во всех турнирах.