Лещук: «Можно быть чемпионом контрольных матчей, а в сезоне провалиться»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук оценил готовность команды к возобновлению сезона.

— Не люблю оценивать по сборам. Можно быть чемпионом контрольных матчей, а в сезоне провалиться, и наоборот. Главное — быть готовым физически и ментально, что в чемпионате надо будет выгрызать каждую победу. Если брать сегодняшний матч с «Уралом» (3:2), то хотелось бы выиграть убедительнее, не допускать столько моментов у своих ворот. Но с другой стороны, у меня было немало работы, всю игру находился в тонусе, для вратаря это лучше, чем простоять без дела, — сказал «СЭ» Лещук.

Первый матч после зимней паузы «Динамо» проведет 2 марта против «Ростова».