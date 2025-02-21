Лещук оценил приход новичков в «Динамо»: «У болельщиков много надежд на Глебова, посмотрим, как оправдает»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после товарищеского матча с «Уралом» (3:2) поделился мнением о трансферах бело-голубых.

— С Касересом провели только пару тренировок, а Глебов вообще только прилетел. У болельщиков много надежд на Данила, посмотрим, сможет ли он их оправдать. Время покажет, как новички встроятся в игру, в коллектив, — сказал «СЭ» Лещук.

Глебов подписал контракт с «Динамо» до конца июня 2030 года. Он выступал за «Ростов» с января 2019 года.

24-летний Хуан Касерес перешел в московский клуб из аргентинского «Лануса». Он подписал контракт до декабря 2029 года.