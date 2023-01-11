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Сегодня, 09:10

В РФС рассказали, как планируют помогать клубам сохранить посещаемость после начала действия Fan ID в Москве

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Митрофанов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил «СЭ» на вопрос о помощи клубам в сохранении посещаемости после начала действия Fan ID в Москве.

— Некоторые клубы запустили программы мотивации для болельщиков после начала действия системы карточки болельщика в Москве. Как РФС планирует помогать клубам?

— Начиная с утверждения концепции системы идентификации болельщиков и издания распоряжения правительством, РФС призывал клубы уделять этому вопросу внимание. Разработал программу мотивации, рекомендовал клубам лиги ее реализовывать. Пять клубов не сразу, но откликнулись на эту программу. Определенные плоды она приносит. Остальные клубы, как нам кажется, могли бы заняться этой программой чуть раньше. Хорошо, что они обращают внимание на это. Потерять болельщика из-за того, что появилось дополнительное требование — это непозволительная роскошь. Клубам необходимо прилагать дополнительные усилия, чтобы объяснять, мотивировать и создавать условия. Многие болельщики до сих пор не понимают, что это такое. Футбольные болельщики — люди достаточно активные, они пользуются различными сервисами. Паспорта на Госуслугах у них у всех заполнены. Достаточно профиля. Если это заполнено, тратить время на оформление системы идентификации болельщика не нужно. Минцифры обещают в ближайшее время дистанционную верификацию, при которой не нужно ходить в МФЦ.

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
РФС
Максим Митрофанов
20
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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