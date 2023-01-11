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Сегодня, 09:20

Митрофанов рассказал, как совместно с Алаевым оформил Fan ID: «Получение составило минуту на двоих»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Максим Митрофанов (справа) и Александр Алаев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в комментарии для «СЭ» заявил, что оформление Fan ID заняло у него и президента РПЛ Александра Алаева меньше 15 минут.

«У меня была подана заявка на получение карточки болельщика. Во время совместной пресс-конференции с Минцифрами у действующего президента РПЛ Александра Алаева заявка не была подана. Мы с ним меньше, чем за 15 минут, с мобильного телефона оформили. Вместе пошли в обеденный перерыв (в МФЦ). На меня девушка потратила 3 минуты, потому что загружалась программа. На Александра Алаева уже 10 секунд. Получение карты болельщика составило минуту на двоих», — сказал Митрофанов «СЭ».

Действие закона о введении персонифицированной карты болельщика для доступа на соревнования с 1 декабря 2022 года распространилось на все 16 стадионов клубов РПЛ.

Футбол
РПЛ
РФС
Александр Алаев
Максим Митрофанов
9
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Филипе Силва Малком

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Зенит

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Краснодар

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Локомотив

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