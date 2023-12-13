В РФС объяснили, почему арбитры, участвовавшие в расследовании дела «Чайки», продолжают работать на матчах РПЛ

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал «СЭ» решение суда по делу «Чайки». Ранее бывший исполнительный директор футбольного клуба Олег Баян был признан виновным в 10 эпизодах подкупа арбитров спортивных соревнований и одном предварительном сговоре.

«Российский футбольный союз оказывал активное содействие в вопросах расследования уголовного дела «Чайки». В ходе расследования уголовного дела были установлены фамилии бывших арбитров, принимавших участие в организации договорных матчей: это Антон Качанов, Денис Мезенцев, Денис Степанищев, Сергей Костевич и Максим Матюнин. Все они были пожизненно отстранены от футбола. Другие арбитры, выступавшие в суде, проходили по делу как свидетели. Анализ их работы показал отсутствие предвзятого судейства», — сказал Каманцев «СЭ».

По данным суда, Олег Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед проведением 10 игр второго дивизиона предлагал судьям суммы от 50 тысяч до 250 тысяч рублей за то, чтобы они отступили от объективного судейства и создали условия для выигрыша «Чайки». Он также 12 мая 2019 года предложил главному тренеру ФК «Черноморец» Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш в предстоящем матче команд.

По информации журналиста Ивана Карпова, трое арбитров, которые участвовали в ходе разбирательства дела «Чайки», продолжают работать в РПЛ.