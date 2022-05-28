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Сегодня, 10:56

Гендиректор «Динамо» не стал комментировать будущее Шварца

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера команды Сандро Шварца.

«Повестка РФС? Посмотрим. Надеюсь, что отчитаются сегодня по деятельности. Положение Хачатурянца? Посмотрим. Будущее Шварца? Все потом», — сказал Пивоваров.

Конференция РФС пройдет сегодня, 28 мая и начнется в 11:00 мск.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц покинет клуб после финала Кубка России и возглавит «Герту».

ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
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