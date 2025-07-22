В последние пять лет судьи чаще ошибались в пользу «Спартака»

По данным «СЭ», в последнее пятилетие в матчах чемпионата России арбитры совершили 39 ошибок в пользу «Спартака».

По этому показателю красно-белые лидируют. По балансу правильных и неверных решений компанию им составляет «Ахмат».

В нижней части таблицы оказались «Зенит» и «Динамо». А больше всего ошибок из категории «против» за пять лет совершено в играх с участием «Ростова».