Источник: «Спартак» ведет активные переговоры по трансферу Пальцева

«Спартак» активно ведет переговоры о трансфере Валентина Пальцева, защитника махачкалинского «Динамо», сообщает «Чемпионат».

Сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро. Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заинтересован в том, чтобы Пальцев пополнил ряды красно-белых.

Ранее сообщалось об интересе к Пальцеву со стороны других клубов РПЛ. По информации журналиста Ивана Карпова, «Краснодар» предлагал за переход игрока 1,5 миллиона евро. Пальцев выступает за махачкалинское «Динамо» с лета 2024 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча и отдал одну голевую передачу за бело-голубых во всех турнирах.