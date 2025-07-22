В 1-м туре РПЛ судьи ошиблись девять раз

В восьми матчах 1-го тура чемпионата России случились пять судейских ошибок и четыре ВАР-вмешательства, после которых изменились первоначальные решения рефери.

В общей сложности, получается, арбитры девять раз допускали неверные вердикты, часть из которых помогли исправить видеоассистенты.

Ключевые ошибки, по версии «СЭ», зафиксированы в матчах «Акрон» — «Крылья Советов» (1:1), «Спартак» — «Динамо» Мх (1:0), «Зенит» — «Ростов» (1:1), «Ахмат» — «Рубин» (0:2).

Год назад в 1-м туре были совершены две неисправленные ошибки и три ВАР-вмешательства.