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В перерыве на сборные Талалаев перенес ковид. Это не помешало ему разгромить «Краснодар»

20:48
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Андрей Талалаев. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как стало известно «СЭ», в перерыве на матчи сборных главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перенес коронавирус.

Ситуацию быстро удалось взять под контроль, и последние тесты были негативными, после чего он смог прилететь в Грозный и провести несколько тренировок.

Болезнь не помешала специалисту держать руку на пульсе жизни команды и так подготовить ее к возобновлению Тинькофф чемпионата России, что сегодня она на выезде разгромила «Краснодар» — 5:0.

(Игорь Рабинер)

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