В перерыве на сборные Талалаев перенес ковид. Это не помешало ему разгромить «Краснодар»
Как стало известно «СЭ», в перерыве на матчи сборных главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев перенес коронавирус.
Ситуацию быстро удалось взять под контроль, и последние тесты были негативными, после чего он смог прилететь в Грозный и провести несколько тренировок.
Болезнь не помешала специалисту держать руку на пульсе жизни команды и так подготовить ее к возобновлению Тинькофф чемпионата России, что сегодня она на выезде разгромила «Краснодар» — 5:0.
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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