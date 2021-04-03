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«Динамо» — «Уфа»: все голы матча РПЛ

20:30
Стадион «ВТБ Арена». Фото ФК «Динамо»
Стадион «ВТБ Арена». Фото ФК «Динамо»
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«Динамо» на своем поле принимает в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ «Уфу». Встреча проходит на стадионе «ВТБ Арена».

10-я минута: гол Даниила Лесового

Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР | футбол онлаи?н (@matchpremier)

28-я минута: гол Константина Тюкавина

52-я минута: гол Романа Нойштедтера

60-я минута: гол Николая Комличенко

Динамо — Уфа

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