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«Динамо» — «Уфа»: Комличенко реализовал пенальти

20:20
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Нападающий «Динамо» Николай Комличенко реализовал пенальти в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы». Счет стал 4:0 в пользу москвичей.

Одиннадцатиметровый заработал полузащитник бело-голубых Арсен Захарян.

Динамо — Уфа

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