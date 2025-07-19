Защитник «Динамо» Фернандес: «Реально ли чемпионство в этом сезоне? Пока нет. Но мы будем бороться за самые высокие места»
Защитник московского «Динамо» Роберто Фернандес ответил на вопрос о возможной борьбе клуба за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
«Реально ли чемпионство «Динамо» в этом сезоне? Пока что нет. Конечно, мы собираем команду, нам еще нужно сыграться, но пока чего-то не хватает. Но мы будем бороться за самые высокие места», — цитирует Фернандеса Metaratings.ru.
В 1-м туре РПЛ «Динамо» дома сыграло вничью с «Балтикой» (1:1). 26 июля команда Валерия Карпина примет «Ростов» во 2-м туре.
Источник: Metaratings.ru
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