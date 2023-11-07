В «Пари НН» заявили, что гордятся первым вызовом вратаря Нигматуллина в сборную России

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» отреагировал на первый вызов в сборную России вратаря нижегородцев Артура Нигматуллина.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«Мы считаем, что у нас лучший вратарь. Последние спасения, которые были с участием Артура в матчах «Пари НН», тому прямое доказательство. Нигматуллин — не просто важный игрок нашей команды, он — легенда для всех нижегородцев. Совсем недавно мы переподписали с ним контракт на несколько сезонов вперед. Все нижегородские футбольные функционеры и болельщики восприняли это как самое правильно решение. Мы гордимся, что Артур будет представлять нашу команду в сборной России. Очень рад этому, будем поддерживать его», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Нигматуллин в этом сезоне провел 14 матчей и пропустил 14 мячей.

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.