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Сегодня, 15:43

В «Пари НН» заявили, что гордятся первым вызовом вратаря Нигматуллина в сборную России

Константин Белов
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в комментарии «СЭ» отреагировал на первый вызов в сборную России вратаря нижегородцев Артура Нигматуллина.

Голкипер попал в расширенный состав национальной команды на ноябрьский сбор.

«Мы считаем, что у нас лучший вратарь. Последние спасения, которые были с участием Артура в матчах «Пари НН», тому прямое доказательство. Нигматуллин — не просто важный игрок нашей команды, он — легенда для всех нижегородцев. Совсем недавно мы переподписали с ним контракт на несколько сезонов вперед. Все нижегородские футбольные функционеры и болельщики восприняли это как самое правильно решение. Мы гордимся, что Артур будет представлять нашу команду в сборной России. Очень рад этому, будем поддерживать его», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

Нигматуллин в этом сезоне провел 14 матчей и пропустил 14 мячей.

Учебно-тренировочный сбор стартует 13 ноября на базе в Новогорске. 20 ноября сборная России проведет товарищеский матч против Кубы, который пройдет в Волгограде.

Артур Нигматуллин
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Нижний Новгород
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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Кр. Советов – Урал
 - : -
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Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
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Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
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