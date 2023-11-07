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Сегодня, 15:38

Геркус заявил, что предвкушает матч «Зенита» с «Краснодаром»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Илья Геркус.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что с нетерпением ждет матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 31 очком после 14 туров, команда из Санкт-Петербурга идет на второй строчке с 29 очками.

«Краснодар» «на заказ» четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, такой матч был бы достоин минимум полуфинала. Очень интересно!» - написал Геркус в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск).

"Зенит" становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.

 
Эдуард Сперцян вместе с&nbsp;партнерами празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Крыльев Советов&raquo;. Готов ли «Краснодар» к чемпионству? Узнаем в субботу в Петербурге

 

Источник: Telegram-канал Ильи Геркуса
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Илья Геркус
5
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 11
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 5
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

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Спартак

 11 1 3
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Оренбург

 12 1 3
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