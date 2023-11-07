Геркус заявил, что предвкушает матч «Зенита» с «Краснодаром»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус заявил, что с нетерпением ждет матча 15-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Быки» лидируют в турнирной таблице чемпионата России-2023/24 с 31 очком после 14 туров, команда из Санкт-Петербурга идет на второй строчке с 29 очками.

«Краснодар» «на заказ» четко обыграл «Крылья» и сохранил первую строчку. «Зенит» не отстает и дышит в затылок претенденту. С нетерпением и предвкушением ждем их очную схватку. Если бы в РПЛ были игры плей-офф, такой матч был бы достоин минимум полуфинала. Очень интересно!» - написал Геркус в своем Telegram-канале.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 (мск).

"Зенит" становился чемпионом России в пяти предыдущих сезонах.