«Краснодар» — «Факел»: ничья после первого тайма

«Краснодар» и «Факел» после первого тайма играют вничью в матче 25-го тура РПЛ — 0:0.

Игроки «Краснодара» дважды попадали в каркас ворот в первые 45 минут — на 25-й минуте с передачи Виктора Са в перекладину пробил Джон Кордоба, а через несколько минут сам бразилец попал в штангу.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Краснодар» — «Факел».