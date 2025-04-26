Гафин — о Дугласе Сантосе: «Натурализация должна сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную»

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин поделился мнением о натурализации 31-летнего защитника «Зенита» Дугласа Сантоса.

«Натурализовать легионеров надо только для того, чтобы они представляли национальную сборную. В случае Дугласа Сантоса — он больше не считается легионером, но при этом по каким-то причинам не играет в сборной. Прочитал, что он до сих пор выбирает между Бразилией и Россией. Мне кажется, что правило должно сочетаться с тем, чтобы он был заигран за сборную», — сказал Гафин.