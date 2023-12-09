«Локомотив» ушел в зимний отпуск до 11 января

Игроки «Локомотива» ушли в зимний отпуск 9 декабря, на следующий день после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (2:0), сообщает пресс-служба клуба.

Футболисты московской команды будут отдыхать до 11 января. 12-го числа железнодорожники соберутся в Москве и пройдут медобследование, а 13 января «Локомотив» отправится на сборы в ОАЭ, где будет готовиться к продолжению сезона.

Красно-зеленые набрали 31 очко за 18 матчей и на данный момент занимают четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Первая часть чемпионата России завершится 10 декабря. Турнир возобновится в начале марта. В первой игре после зимней паузы «Локомотив» встретится с «Динамо».