Сине-бело-голубые набрали три очка в безликом матче.

Крыша «Газпром Арены» — почти чудо света. Ладно, это преувеличение, но во время декабрьских матчей особенно ощущается ее защита от суровых петербургских морозов. На продуваемом со всех сторон «Петровском» было бы невозможно ни работать, ни играть. Так что стадион на Крестовском острове помогает и журналистам, и футболистам.

Крыша полезна и телезрителям, ведь наблюдать за игроками, находящимися в комфорте, куда приятнее, чем за теми, кто дрожит на морозе. Вот только отличные условия для футбола, как выясняется, совсем не являются гарантией зрелищной игры.

«Спартак» и «Крылья Советов» за первый тайм своего промозглого матча создали в пять-шесть раз больше голевых моментов, чем «Зенит» и «Пари НН» за 45 минут своей встречи. И это странно: часть нижегородской команды перед игрой скосил вирус, так что она была ослаблена, а сине-бело-голубые должны были иметь максимальный настрой на матч перед отпуском, а также в надежде уйти на зимний перерыв на вершине премьер-лиги.

Сергей Юран лепил состав из здоровых. Майга был дисквалифицирован, Нигматуллин и Живоглядов захворали, поэтому состав «Нижнего» не выглядел оптимальным. Но — вот парадокс — основа «Зенита» еще меньше напоминала оптимальную. Впрочем, объяснение было на поверхности: Эракович перебрал предупреждений, Алипу дали отдохнуть, а Кержаков, Круговой и Клаудиньо получили небольшие повреждения в матче с «Локомотивом».

Из-за этого состав невской команды выглядел аномально: в основе вышли Адамов, Чистяков и Ду Кейрос. Интересно, что даже в такой ситуации не нашлось места для Роберта Ренана. Вероятно, бразилец зимой отправится в аренду.

Даже значительные перестановки не повлияли на выбор схемы Семака: «Зенит» вновь с мячом играл 4-3-3, а при обороне перестраивался на тройку центральных защитников. Только на этот раз подвижной ролью на правой бровке был наделен не Эракович, а Марио Фернандес.

Мы привыкли к тому, что чемпионы России регулярно медленно начинают матч, хотя подобная тактика не всегда оправдана. И на этот раз «Зенит» тоже долго запрягал. Он, судя по всему, поверил в неотвратимость успеха еще до стартового свистка, потому что уж слишком вяло начал. Но на 15-й минуте проснулся, чтобы забить. Первый же момент увенчался голом: Вендел попал в крестовину, а следом Кассьерра забил 14-й мяч в чемпионате.

Будь «Зенит» максимально мотивирован, он бы на волне успеха полез вперед и попытался тут же удвоить счет. Но действия игроков говорили все за них: кто-то наверняка уже думал об отпуске и считал, что минимального преимущества достаточно, поэтому игра встала. Главным событием оставшегося до перерыва времени стала травма Чистякова — из-за нее Дмитрий был заменен на Алипа (да, снова вышел не Ренан).

Удивительно, но и во втором тайме зрелища болельщики не увидели. А их на «Газпром Арене» собралось много — целых 25 тысяч. Заслуживали ли они чего-то большего? Конечно. Хорошо еще, что морозиться не пришлось, а то впечатления от похода на стадион точно остались бы не лучшими.

Да, «Зенит» по составу сильнее и, надо сказать, мало что позволял создать противнику у ворот Адамова. Но в любой игре любая команда можно зацепиться за случайный гол. И у «Пари НН» такой шанс возник на 79-й минуте, когда Тихий после подачи стандарта пробил в упор, но Круговой с Барриосом помешали состояться сенсации.

Семак неплохо освежил игру заменами, и Клаудиньо с Сергеевым хотя бы демонстрировали стремление забить. Но и только. «Зенит» все-таки дотянул эту встречу до победы, но гордиться ей вряд ли станет.

Впрочем, три очка есть три очка, так что сине-бело-голубые временно поднимаются на первое место и ждут, как «Краснодар» сыграет с ЦСКА.