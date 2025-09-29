В «Пари НН» назвали заслуженной победу «Спартака»: «Счет отражает происходившее на поле»

Спортивный директор «Пари НН» Александр Удальцов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о поражении команды в матче 10-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

«Счет отражает происходившее на поле. «Спартак» был сильнее и заслуженно победил. Пока с большими командами результаты у нас плохие. Где-то мы не можем обозначить сопротивление. Значит, нужно набирать очки с теми командами, которые рядом с нами в таблице, и стараться. Есть над чем подумать», — сказал Удальцов «СЭ».

«Пари НН» с 6 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 18 очками — на пятой строчке.

В следующем туре «Пари НН» на выезде сыграет с «Сочи». Матч пройдет 5 октября.