Матеус Алвес рассказал, почему не принял участия в чемпионате мира до 20 лет

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес ответил на вопрос «СЭ» о несостоявшемся выступлении на чемпионате мира до 20 лет.

«Был разговор между штабом и клубом. Я не принимал никакого решения, я оставил все на их усмотрение. И в конце они сказали, что меня не отпустят. Это было важно, но для меня важно и то, что я остался. Право голоса на 100 процентов здесь принадлежит клубу. А теперь я забыл о чемпионате мира и просто болел за своих ребят», — сказал Алвес «СЭ».

Чемпионат мира среди сборных до 20 лет проходит в Чили с 27 сентября по 20 октября.

20-летний Алвес стал игроком ЦСКА летом 2025 года. Он перешел из «Сан-Паулу» и подписал контракт до 30 июня 2030 года.