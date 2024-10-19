В «Пари НН» назвали спорным пенальти в свои ворота в игре против «Ростова»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» эпизод с пенальти в ворота нижегородской команды на 90 минуте матча 12-го тура против «Ростова».

«Мы не будем подавать жалобу в ЭСК РФС по поводу пенальти. Мы много раз подавали в комиссию, и интерпретация всегда альтернативная тому, что заявляет наш клуб. В ЭСК подавать не будет, но считаем, что пенальти был спорным. Конечно, мы проанализируем эпизод и дадим ему оценку», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

«Пари НН» после 12-го тура занимает промежуточное 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.