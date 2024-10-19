«Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве
«Краснодар» победил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. Игра прошла в Москве на «Лукойл-Арене».
Счет открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 8-й минуте, а на 45+1-й минуте Виктор Са увеличил преимущество гостей.
На 90+6-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил в свои ворота.
«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами.
«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.
Источник: Таблица РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|12
|9
|3
|0
|25-5
|30
|
2
|Зенит
|12
|9
|2
|1
|28-4
|29
|
3
|Локомотив
|12
|9
|0
|3
|26-16
|27
|
4
|ЦСКА
|11
|6
|2
|3
|21-7
|20
|
5
|Динамо
|11
|6
|2
|3
|19-12
|20
|
6
|Спартак
|12
|5
|4
|3
|17-12
|19
|
7
|Рубин
|11
|4
|3
|4
|14-15
|15
|
8
|Ростов
|12
|3
|4
|5
|14-21
|13
|
9
|Акрон
|12
|3
|3
|6
|16-25
|12
|
10
|Пари НН
|12
|3
|3
|6
|12-22
|12
|
11
|Динамо Мх
|11
|2
|5
|4
|5-9
|11
|
12
|Химки
|12
|2
|5
|5
|11-20
|11
|
13
|Кр. Советов
|11
|3
|2
|6
|9-15
|11
|
14
|Факел
|12
|2
|4
|6
|8-20
|10
|
15
|Оренбург
|11
|1
|4
|6
|12-20
|7
|
16
|Ахмат
|12
|0
|6
|6
|9-23
|6
Результаты / календарь
1 тур
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15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|18.10
|18:00
|
Акрон – Зенит
|0 : 5
|18.10
|20:15
|
Ахмат – Факел
|2 : 3
|19.10
|14:00
|
Пари НН – Ростов
|1 : 1
|19.10
|16:30
|
Спартак – Краснодар
|0 : 3
|19.10
|16:30
|
Химки – Локомотив
|2 : 0
|19.10
|19:00
|
Динамо Мх – ЦСКА
|- : -
|20.10
|16:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|20.10
|19:00
|
Рубин – Динамо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|6
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|6
|
|
Бителло
Динамо
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|8
|1
|2
|
|
Евгений Марков
Факел
|10
|1
|2
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