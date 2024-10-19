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Сегодня, 18:34

«Краснодар» разгромил «Спартак» в Москве

Ана Горшкова
Корреспондент
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Виктор Са (справа) радуется голу в ворота «Спартак».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» победил «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ — 3:0. Игра прошла в Москве на «Лукойл-Арене».

Счет открыл полузащитник «быков» Кевин Ленини на 8-й минуте, а на 45+1-й минуте Виктор Са увеличил преимущество гостей.

На 90+6-й минуте полузащитник «Спартака» Хесус Медина забил в свои ворота.

«Краснодар» набрал 30 очков в 12 матчах и вернулся на первое место в турнирной таблице РПЛ. На второй строчке идет «Зенит» с 29 баллами.

«Спартак» располагается на 6-м месте в таблице, набрав 19 очков.

Россия. Премьер-лига. 12-й тур
19 окт, 16:30. Лукойл Арена (Москва)
Спартак
0:3
Краснодар

Источник: Таблица РПЛ
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 11 6 2 3 21-7 20
5
 Динамо 11 6 2 3 19-12 20
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
10
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
11
 Динамо Мх 11 2 5 4 5-9 11
12
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
13
 Кр. Советов 11 3 2 6 9-15 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
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 Оренбург 11 1 4 6 12-20 7
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