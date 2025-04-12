В «Пари НН» назвали целенаправленной кампанией слухи, появляющиеся вокруг клуба
Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» слова главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко после матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).
На пресс-конференции после игры специалист заявил, что вокруг клуба много информационных вбросов, а его команде многие желают зла.
— Сегодня Виктор Гончаренко выдал пламенную речь после матча, какая ваша реакция на эти слова?
— Солидарен с Виктором Михайловичем, наверное, не найдем в РПЛ команды, где столько хейта вокруг. Я понимаю, что клуб, может, с кем-то не так простился в прошлом. Но это футбол, и он должен объединять, воспитывать правильные чувства. А создавать вот эту грязь, которую пытаются лить из разных каналов СМИ, тиражируя неправильную информацию. Даже в клуб никто не позвонит! Придумали историю про смену тренерского штаба, уже у кого-то подгорает какое-то место, пытаются каких-то своих кандидатов внедрить, или еще что-то... Не надо лезть и навязывать свое мнение. Еще придумали историю про конфликты внутри клуба, а их нет. Все гладко, мы ежедневно общаемся с тренером и со спортивным директором, это общение не для галочки, а для созидания и задач, которые мы вместе пытаемся решать. Мне кажется, что пора эту историю закончить. Я знаю, что мои слова будут интерпретированы, скажут, что все это звучит формально. Что я так и должен был сказать. А как я должен говорить, если это и есть правда? Можно что угодно говорить, находясь вне клуба. Повторяю, у каждого свои мотивы. Кто-то раньше был в клубе, возможно, пожалел, что ушел и где-то затаил обиду. Но не надо все это превращать в фарс.
— Сейчас вы говорите про кого-то конкретного?
— Нет, я не говорю про кого-то, это обобщенный портрет. Мы не пытаемся понять, кто конкретно делает это, но понимаем, что это целенаправленная история и проработанная кампания. Еще раз, постскриптум — давайте понимать и уважать друг друга, только в этом созидании рождаются великие события, открытия, и люди раскрываются по-другому. Не надо желать зла, оно всегда возвращается бумерангом.
«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 24 матчах. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против «Локомотива».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|24
|15
|7
|2
|46-17
|52
|
2
|Зенит
|24
|15
|5
|4
|49-16
|50
|
3
|Спартак
|24
|14
|5
|5
|45-19
|47
|
4
|ЦСКА
|24
|14
|5
|5
|38-16
|47
|
5
|Динамо
|24
|12
|7
|5
|50-28
|43
|
6
|Локомотив
|24
|12
|5
|7
|39-36
|41
|
7
|Рубин
|24
|10
|6
|8
|31-34
|36
|
8
|Ростов
|24
|9
|6
|9
|36-38
|33
|
9
|Акрон
|24
|8
|4
|12
|29-42
|28
|
10
|Динамо Мх
|24
|6
|9
|9
|22-26
|27
|
11
|Кр. Советов
|24
|7
|5
|12
|29-39
|26
|
12
|Химки
|24
|5
|8
|11
|28-44
|23
|
13
|Ахмат
|24
|4
|11
|9
|22-36
|23
|
14
|Пари НН
|24
|5
|5
|14
|19-44
|20
|
15
|Факел
|24
|2
|9
|13
|11-35
|15
|
16
|Оренбург
|24
|3
|5
|16
|21-45
|14
|19.04
|12:00
|
Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|19.04
|14:30
|
Акрон – Спартак
|- : -
|19.04
|17:00
|
Локомотив – Пари НН
|- : -
|19.04
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|20.04
|14:00
|
Динамо – Рубин
|- : -
|20.04
|14:00
|
Факел – Ростов
|- : -
|20.04
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|20.04
|19:30
|
ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|12
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|11
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|9
|
|
Бителло
Динамо
|9
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|10
|1
|1
|
|
Никита Глушков
Динамо Мх
|22
|1
|6
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|19
|1
|5