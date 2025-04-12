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12 апреля, 20:50

В «Пари НН» назвали целенаправленной кампанией слухи, появляющиеся вокруг клуба

Александр Абустин
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал «СЭ» слова главного тренера нижегородцев Виктора Гончаренко после матча 24-го тура РПЛ с «Динамо» (1:1).

На пресс-конференции после игры специалист заявил, что вокруг клуба много информационных вбросов, а его команде многие желают зла.

— Сегодня Виктор Гончаренко выдал пламенную речь после матча, какая ваша реакция на эти слова?

— Солидарен с Виктором Михайловичем, наверное, не найдем в РПЛ команды, где столько хейта вокруг. Я понимаю, что клуб, может, с кем-то не так простился в прошлом. Но это футбол, и он должен объединять, воспитывать правильные чувства. А создавать вот эту грязь, которую пытаются лить из разных каналов СМИ, тиражируя неправильную информацию. Даже в клуб никто не позвонит! Придумали историю про смену тренерского штаба, уже у кого-то подгорает какое-то место, пытаются каких-то своих кандидатов внедрить, или еще что-то... Не надо лезть и навязывать свое мнение. Еще придумали историю про конфликты внутри клуба, а их нет. Все гладко, мы ежедневно общаемся с тренером и со спортивным директором, это общение не для галочки, а для созидания и задач, которые мы вместе пытаемся решать. Мне кажется, что пора эту историю закончить. Я знаю, что мои слова будут интерпретированы, скажут, что все это звучит формально. Что я так и должен был сказать. А как я должен говорить, если это и есть правда? Можно что угодно говорить, находясь вне клуба. Повторяю, у каждого свои мотивы. Кто-то раньше был в клубе, возможно, пожалел, что ушел и где-то затаил обиду. Но не надо все это превращать в фарс.

— Сейчас вы говорите про кого-то конкретного?

— Нет, я не говорю про кого-то, это обобщенный портрет. Мы не пытаемся понять, кто конкретно делает это, но понимаем, что это целенаправленная история и проработанная кампания. Еще раз, постскриптум — давайте понимать и уважать друг друга, только в этом созидании рождаются великие события, открытия, и люди раскрываются по-другому. Не надо желать зла, оно всегда возвращается бумерангом.

«Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с 20 очками в 24 матчах. В следующем туре нижегородцы сыграют на выезде против «Локомотива».

Футбол
РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
Виктор Гончаренко
Давид Мелик-Гусейнов
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