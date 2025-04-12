«Амхат» — «Ростов»: Гандри вывел хозяев вперед

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«Ахмат» повел в счете в домашнем матче с «Ростовом» в 24-м туре РПЛ — 1:0.

Гол на 51-й минуте забил Надер Гандри.