В «Оренбурге» сообщили об отъезде Веры на медосмотр в «Химки»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, на каком этапе находится переход полузащитника команды Лукаса Веры в «Химки».
«Вера уехал на медосмотр — как пройдет, так будет объявлено о трансфере в «Химки». Коммерческую составляющую трансфера не могу озвучить», — цитирует Андреева РИА «Новости».
Вера выступает за «Оренбург» с лета 2022 года. 27-летний аргентинец провел за команду 60 матчей, забил 3 мяча и сделал 12 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 3 миллиона евро.
В минувшем сезоне «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ. «Оренбург» финишировал на 12-м месте в чемпионате России.
Источник: РИА «Новости»
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