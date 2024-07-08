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8 июля, 15:00

«Краснодар»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России

Опубликовано расписание игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Эдуард Сперцян (ФК «Краснодар»).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Краснодар» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Зенита». Быки в премьер-лиге стартуют 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр краснодарской команды.

«Краснодар»: расписание матчей на лето 2024

13 июля, суббота

20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России

21 июля, воскресенье

20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — Премьер-лига

28 июля, воскресенье

20:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига

31 июля, среда

21:00. «Краснодар» — ЦСКА — Кубок России

4 августа, суббота

18:00. «Факел» — «Краснодар» — Премьер-лига

10 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-лига

15 августа, четверг

20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России — Премьер-лига

18 августа, суббота

20:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — Премьер-лига

25 августа, воскресенье

17:30. «Динамо» Москва -«Краснодар» — Премьер-лига

28 августа, среда

17:15. «Нижний Новгород» — «Краснодар» — Кубок России

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Кубок России
РПЛ
ФК Краснодар
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
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