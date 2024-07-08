«Краснодар»: расписание матчей в июле и августе — календарь игр в РПЛ и Кубке России
Опубликовано расписание игр «Краснодара» в РПЛ и Кубке России
«Краснодар» начнет сезон с матча Суперкубка России против «Зенита». Быки в премьер-лиге стартуют 21 июля. Также летом клуб проведет три встречи в Кубке России. «СЭ» публикует календарь игр краснодарской команды.
«Краснодар»: расписание матчей на лето 2024
13 июля, суббота
20:30. «Зенит» — «Краснодар» — Суперкубок России
21 июля, воскресенье
20:00. «Ахмат» — «Краснодар» — Премьер-лига
28 июля, воскресенье
20:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала — Премьер-лига
31 июля, среда
21:00. «Краснодар» — ЦСКА — Кубок России
4 августа, суббота
18:00. «Факел» — «Краснодар» — Премьер-лига
10 августа, суббота
20:00. «Краснодар» — ЦСКА — Премьер-лига
15 августа, четверг
20:30. «Краснодар» — «Ахмат» — Кубок России — Премьер-лига
18 августа, суббота
20:00. «Краснодар» — «Нижний Новгород» — Премьер-лига
25 августа, воскресенье
17:30. «Динамо» Москва -«Краснодар» — Премьер-лига
28 августа, среда
17:15. «Нижний Новгород» — «Краснодар» — Кубок России
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -
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