В «Оренбурге» резко ответили на вопрос о влиянии «Зенита» на переход Гюрлюка

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил «СЭ» на вопрос о причастности «Зенита» к переходу нападающего Эмирджана Гюрлюка.

«Когда я параллельно читал, что «Зенит» купил его, смеялся. Я знал внутренний расклад. Кто это написал — идиот. «Зенит» не может нам никого купить. «Оренбург» — это «Оренбург», «Спартак» — это «Спартак». Это надо быть дебилом. Если человек хочет подпортить свою репутацию, пускай пишет такую ерунду. Все время проводят какие-то параллели. У нас есть главный тренер, от которого мы отталкиваемся. Мы не отталкиваемся от Семака, Абаскаля. Мы уверены в том, что этот парень нам поможет, мы его берем. Всегда есть какой-то умник, который знает больше. Собаки лают, караван идет», — сказал Андреев «СЭ».

«Оренбург» объявил о трансфере Гюрлюка во вторник, 6 июня. 19-летний футболист в прошлом сезоне выступал за «Алтынорду», который играет во второй лиге Турции. На счету турка 4 гола и 2 результативные передачи в 30 матчах за команду в минувшем сезоне.