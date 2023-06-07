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Сегодня, 13:17

Бушманов считает, что Зиньковскому не стоит уходить из «Спартака»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов поделился мнением об игре полузащитника Антона Зиньковсокго в «Спартаке».

«Ожидания от Зиньковского были выше. Антон — яркий игрок с дриблингом, ударом и хорошим пасом. В каких-то моментах, эпизодах он это демонстрировал, но не на постоянной основе», — приводит «РБ Спорт» слова Бушманова.

Также он прокомментировал информацию о том, что Зиньковским интересуется «Локомотив».

«Ему не стоит уходить из «Спартака». Сложность в том, что на позиции Антона играет Промес. Зиньковского пытались ставить справа. В «Локомотиве» такая же история. На позиции Зиньковского играет Пеняев. Трудно сказать, будет ли ему легче в «Локомотиве». Антону надо пытаться стараться пробиться в состав, чтобы стать твердым игроком основы «Спартака», — добавил специалист.

Зиньковский с 2022 года выступает за «Спартак». В текущем сезоне 27-летний футболист провел 28 матчей в РПЛ за московский клуб, отметился 3 голами и 5 результативными передачами.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/evgenij-bushmanov-zin-kovskomu-nado-starat-sya-stat-igrokom-starta-spartaka-a-ne-uhodit-v-lokomotiv/
Антон Зиньковский
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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П
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