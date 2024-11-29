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Судейство

Сегодня, 20:50

Президент «Оренбурга» о коррупционном скандале: «Глупо это ассоциировать со всем судейским корпусом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» высказался о коррупционном скандале в российском футболе.

«Я поддержал губернатора Самарской области. Доверие к судьям тут ни при чем. У каждого явления есть фамилия, имя, отчество. Глупо ассоциировать это со всем судейским корпусом», — сказал Еремякин «СЭ».

26 ноября глава Самарского региона Вячеслав Федорищев заявил, что «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей на взятки неназванным преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола.

В четверг клубы РПЛ направили письмо губернатору Самарской области с просьбой предоставить имеющуюся информацию о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе.

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Материалы сюжета: Судейство в российском футболе: коррупционный скандал и обвинение клубов РПЛ во взятках
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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Зенит – Кр. Советов
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 - : -
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Динамо

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Зенит

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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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