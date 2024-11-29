Форвард «Ростова» Роналдо считает, что Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе
Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос считает, что тренер желто-синих Валерий Карпин мог бы возглавить любую команду в Европе.
«Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».
«Ростов» с 20 очками занимает 8-е место в таблице РПЛ.
Источник: РБ Спорт
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|
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|
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|
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|
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|30.11
|14:00
|
Акрон – Оренбург
|- : -
|30.11
|16:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|30.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
|- : -
|1.12
|14:00
|
Локомотив – Химки
|- : -
|1.12
|16:30
|
Зенит – Кр. Советов
|- : -
|1.12
|19:00
|
Динамо Мх – Факел
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|1.12
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|2.12
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Спартак
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|
|
Джон Кордоба
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|П
|
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Маркус Вендел
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Бителло
Динамо
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|
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
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|И
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
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|1
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|3
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