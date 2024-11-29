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Сегодня, 23:45

Форвард «Ростова» Роналдо считает, что Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе

Руслан Минаев
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Нападающий «Ростова» Роналдо дос Сантос считает, что тренер желто-синих Валерий Карпин мог бы возглавить любую команду в Европе.

«Карпин мог бы тренировать любую команду в Европе. Вообще любую. Благодаря своему опыту», — цитирует Роналдо «РБ Спорт».

«Ростов» с 20 очками занимает 8-е место в таблице РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
ФК Ростов
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2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
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 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
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