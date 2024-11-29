«Оренбург» поддержит кандидатуру Дюкова на выборах президента РФС

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал «СЭ» выдвижение президента РФС Александра Дюкова на переизбрание.

«Безусловно, мы поддержим Александра Валерьевича на выборах президента РФС. По этому поводу у нас никаких вопросов и проблем не будет», — сказал Еремякин «СЭ».

Выборы президента организации состоятся 2 февраля.