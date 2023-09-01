В «Оренбурге» оценили работу главного тренера Деограсии

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал начало работы главного тренера Давида Деограсии. Под руководством испанца команда дома сыграла вничью с ЦСКА в РПЛ (1:1) и победила на выезде «Факел» в групповом турнире FONBET Кубка России (1:0).

«Мы отталкиваемся не от результатов, а от работы, которую сейчас делает Деограсия и которая предстоит впереди. Мы это видели в академии. Поэтому пришли к этому варианту. Сейчас нас это устраивает. Будем помогать», — сказал Андреев «РБ Спорт».