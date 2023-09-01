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Сегодня, 19:58

В «Оренбурге» оценили работу главного тренера Деограсии

Виктория Кравченко
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал начало работы главного тренера Давида Деограсии. Под руководством испанца команда дома сыграла вничью с ЦСКА в РПЛ (1:1) и победила на выезде «Факел» в групповом турнире FONBET Кубка России (1:0).

«Мы отталкиваемся не от результатов, а от работы, которую сейчас делает Деограсия и которая предстоит впереди. Мы это видели в академии. Поэтому пришли к этому варианту. Сейчас нас это устраивает. Будем помогать», — сказал Андреев «РБ Спорт».

Контракт с Деограсией рассчитан до конца сезона. Он сменил в «Оренбурге» чеха Иржи Ярошика, который покинул клуб по семейным обстоятельствам.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-andreev-u-deograsii-v-orenburge-net-ispy-tatel-nogo-sroka/
ФК Оренбург
Давид Деограсия
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
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