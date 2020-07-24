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«В одиночку бороться с коронавирусом невозможно. Это коллективная ответственность». Президент РФС — о работе оперативного штаба РПЛ

16:03
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Дюков. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Президент РФС Александр Дюков прокомментировал работу оперативного штаба РПЛ во время пандемии коронавируса и недоразумение, произошедшее с документами, подготовленными перед собранием клубов РПЛ.

— О предложенных изменениях в устав РПЛ и полномочиях президента узнал из интернета. Посчитал, что это недоразумение. Потом через какое-то время перезвонил Сергей Геннадьевич Прядкин. Не кажется ли мне, что много ошибок и совпадений? Мне сложно как-то это комментировать. Случилась такая история. Сергей Геннадьевич оперативно отреагировал. Вопрос закрыт.
Что касается работы штаба, не отслеживал ее каждый день. Работа велась, клубы оповещались, РПЛ и штаб, как могли, пытались влиять и помочь клубам. Нужно понимать, что не все зависит от штаба. В одиночку такую проблему не решить. Это коллективная работа, коллективная ответственность — лиги, клубов, игроков. Было бы неправильно возлагать ее на одно лицо, на одну структуру. Мы живем в абсолютно новых условиях, в которых каждый должен вести себя дисциплинированно. (Александр Бобров)

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