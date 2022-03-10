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Юрий Лоза — о возвращении Карпина в «Ростов»: «Он не может сидеть без дела»

Юрий Лоза высказался о возвращении Карпина в «Ростов»
Мария Куцубеева
Корреспондент

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с «СЭ» отреагировал на возвращение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Карпин не может сидеть без дела, а тут у него работа появилась. Сможет ли он исправить ситуацию с положением «Ростова» в турнирной таблице? Тут не только от него все зависит. Все будет зависеть от того, останутся ли легионеры, сможет ли он кого-то приобрести. Дырки надо затыкать, а кем? У нас сейчас будет отток легионеров. Будет сейчас сложно всем. Сможет ли он вырастить молодых игроков в «Ростове»? Нет, молодежь растить лет 10 надо. В футболе много факторов, которые играют важную роль. Посмотрим, что будет. Не стоит забывать об элементе везения. Если звезды сойдутся, то все у Карпина будет хорошо» — сказал Лоза «СЭ».

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год. Изначально планировалось, что полгода он будет совмещать работу, но 2 августа тренер объявил об уходе из клуба.

«Ростов» занимает 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.

Валерий Карпин
РПЛ
ФК Ростов
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Артем Дзюба

Артем Дзюба

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П
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Артем Дзюба

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Рифат Жемалетдинов

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Локомотив

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И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Гжегож Крыховяк

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