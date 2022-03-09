NOS: дело Квинси Промеса будет переквалифицировано

Дело полузащитника «Спартака» Квинси Промеса будет переквалифицировано.

Нидерландское издание NOS опубликовало расшифровки телефонного разговора футболиста с отцом, в котором Промес говорил о желании убить двоюродного брата. Игрок говорит о том, что мог убить кузена.

Квинси в ходе разговора уточнил, куда он нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться».

Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».

С учетом новых данных дело Промеса могут переквалифицировать и предъявить ему более тяжкие обвинения. Изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство.

Напомним, что полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Отмечается, что потерпевший получил травму колена.

В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.