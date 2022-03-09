NOS: дело Квинси Промеса будет переквалифицировано
Дело полузащитника «Спартака» Квинси Промеса будет переквалифицировано.
Нидерландское издание NOS опубликовало расшифровки телефонного разговора футболиста с отцом, в котором Промес говорил о желании убить двоюродного брата. Игрок говорит о том, что мог убить кузена.
Квинси в ходе разговора уточнил, куда он нанес удар, а услышав, что он пришелся в ногу, подчеркнул, что «брату повезло» и что он «не смог сдержаться».
Затем он снова позвонил отцу и сказал: «Я верен своей тете. Если кто-то попытается как-то оскорбить ее, я его убью. В семье есть люди, ради которых я готов убить. Вам повезло, что я больше не ношу огнестрельное оружие, потому что при ином раскладе он был бы еще уродливее».
С учетом новых данных дело Промеса могут переквалифицировать и предъявить ему более тяжкие обвинения. Изначально ему предъявили обвинение в покушении на убийство без намерения убить жертву, теперь же игрока могут обвинить в предумышленном покушении на убийство.
Напомним, что полузащитник обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату во время домашней вечеринки в июле 2020 года. Отмечается, что потерпевший получил травму колена.
В этом сезоне Промес провел за «Спартак» 22 матча, забил девять мячей и отдал одну результативную передачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7