Дмитрий Булыкин высказался о возвращении Валерия Карпина в «Ростов»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Если РФС принял такое решение, значит, они хорошо продумали и все взвесили. Учитывая, что в ближайшее время международных игр не будет, то решение логичное, чтобы тренер был при деле. В «Ростове» он уже был и оттуда ушел в сборную. В принципе, есть что там можно добиваться и какие цели выполнять. Он пришел туда, где он всех знает и его все знают. Будет стараться показать то, на что способен», — приводит слова Булыкина Betonmobile.ru.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Карпин возглавляет главную команду страны с 23 июля 2021 года. В «Ростове» Карпин работал с 2017 по 2021 год.

Ростовчане занимают 14-е место в Тинькофф РПЛ после 20 туров.