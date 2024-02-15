De Telegraaf: прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака» Квинси Промесу, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, прокурор с помощью судебного пристава уже арестовал элитную жилую недвижимость в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. Этот шаг судебной власти означает, что все жильцы могут оставаться в домах, но Промес не может их продать. Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По данным прокуратуры, футболист входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. По словам адвоката Промеса на это решение будет подана апелляцию.

Летом 2023 года суд также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.