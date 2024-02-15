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15 февраля, 23:40

De Telegraaf: прокуратура Нидерландов арестовала девять объектов недвижимости Промеса

Ана Горшкова
Корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Прокуратура Нидерландов наложила арест на девять объектов недвижимости, принадлежащих футболисту «Спартака» Квинси Промесу, сообщает De Telegraaf.

По данным источника, прокурор с помощью судебного пристава уже арестовал элитную жилую недвижимость в Алмере, Амстердаме, Утрехте и Абкуде. Этот шаг судебной власти означает, что все жильцы могут оставаться в домах, но Промес не может их продать. Стоимость этих объектов оценивается в «миллионы евро».

14 февраля суд Амстердама приговорил 32-летнего Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. По данным прокуратуры, футболист входил в преступную сеть, которая занималась перевозков наркотиков. По словам адвоката Промеса на это решение будет подана апелляцию.

Квинси Промес. Промесу — пожизненное. В «Спартаке»

Летом 2023 года суд также приговорил Промеса к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Инцидент произошел в июле 2020 года.

Источник: De Telegraaf
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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