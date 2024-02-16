Кики рассказал, что уже старается говорить по-русски

Португальский защитник футбольного клуба «Урал» Кики рассказал о том, как принял решение о переезде в Россию.

«Как я сказал ранее, люди, с которыми я советовался относительно перехода, в один голос утверждали, что это хороший выбор. Поэтому я не боялся переезда в Россию. Да, были небольшие переживания из-за того, что все вокруг новое. В первую очередь языковой барьер. Но я уже сейчас стараюсь немного говорить по-русски, в клубе есть переводчики, много людей вокруг знают английский — это мне сильно помогает», — приводит слова Кики Metaratings.ru.

29-летний португалец выступает за «Урал» с июля 2023 года. Всего за клуб он провел 13 матчей и отдал 1 результативную передачу.