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Сегодня, 12:52

Стала известна причина возможной продажи стадиона «Спартака». И сумма, которую хочет получить за него Федун

Стала известна причина возможной продажи стадиона «Спартака»
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
«Открытие Банк Арена».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», в настоящее время проводится аудит «Открытие Банк Арены» по поводу ее возможной покупки структурами «Лукойла». После его окончания стороны окончательно сформулируют свои запросы по цене.

При этом не факт, что сделка вообще состоится — вилка в желании высшего менеджмента «Спартака» и нефтяной компании способна оказаться критичной. Пока «Лукойл» намеревается потратить на приобретение стадиона не более 6 миллиардов рублей, акционер «Спартака» рассчитывает на 9-10.

Переход «Открытие Банк Арены» в стороннее владение призван в том числе помочь Леониду Федуну сохранить свои нынешние позиции в клубе. Во-первых, владелец получит дополнительные средства, во-вторых, избавится от расходов на содержание спортсооружения (около 300 миллионов рублей в год) и на внедрение на нем системы Fan ID (около 250 миллионов рублей единовременно).

Напомним, что недавно прекратились деловые отношения красно-белых с рядом спонсоров, что лишило «Спартак» как раз порядка 300 миллионов рублей. Общий бюджет клуба составляет примерно 5 миллиардов рублей в год.

Ранее издание Metaratings.ru сообщило, что «Лукойл» планирует выкупить у Федуна стадион «Спартака» за 6 миллиардов рублей.

Футбол
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
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Сочи – Н. Новгород
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Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

 3 1 0
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