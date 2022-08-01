Цорн о трансфере Бека-Бека: «Это подтверждает лишь то, что клуб сработал хорошо»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Во-первых, хочу сказать, что мы рады за Алексиса и желаем ему удачи. Для «Локо» Бека-Бека был качественным игроком. За прошедший год он серьезно вырос в нашем клубе. Мы смогли развить его и довести до такого уровня, что его берут в «Ниццу» в качестве игрока стартового состава за приличные деньги.

Наша работа строится на том, что нужно находить талантливых игроков, развивать их и за счет этого давать спортивный и финансовый результат, при этом делая особый акцент на своих воспитанников. Этот конкретный трансфер подтверждает лишь то, что в случае с Бека-Бека наш клуб сработал хорошо. Мы желаем Алексису успехов в его дальнейшей карьере. С ним было приятно работать», — приводит слова Цорна пресс-служба клуба.

Как сообщает пресс-служба железнодорожников, сумма сделки составила 12 миллионов евро плюс 2 миллиона евро бонуса при выполнении различных условий. В случае последующей продажи 21-летнего полузащитника из Ниццы «Локомотив» получит выплату в размере 5 процентов.

За «Локомотив» французский игрок выступал с августа 2021 года, провел 28 матчей и сделал 4 голевые передачи.