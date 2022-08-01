Гладилин поделился мнением о возможном приходе Хачатурянца на пост главы «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о возможном приходе Ашота Хачатурянца на пост главы красно-белых вместо Леонида Федуна.

«Это очень сильный специалист, знающий свое дело, профессионал. Он менеджер высочайшей категории, знающий футбол и все технические моменты, которые связаны с бизнесом. Думаю, что это очень сильная позиция, если это не слухи, то это сильное решение.

Здесь ситуация такая: пока у руля Федун, он определяет политику клуба, и Зарема тоже. Если они приглашают Хачатурянца, это хороший вариант. Если он придет и будет какое-то недопонимание [в связи с этим], то здесь работы не будет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».