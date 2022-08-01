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Гладилин поделился мнением о возможном приходе Хачатурянца на пост главы «Спартака»

Виктория Кравченко
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Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин рассказал, что думает о возможном приходе Ашота Хачатурянца на пост главы красно-белых вместо Леонида Федуна.

«Это очень сильный специалист, знающий свое дело, профессионал. Он менеджер высочайшей категории, знающий футбол и все технические моменты, которые связаны с бизнесом. Думаю, что это очень сильная позиция, если это не слухи, то это сильное решение.

Здесь ситуация такая: пока у руля Федун, он определяет политику клуба, и Зарема тоже. Если они приглашают Хачатурянца, это хороший вариант. Если он придет и будет какое-то недопонимание [в связи с этим], то здесь работы не будет», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/01/18240044.shtml
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
2
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И К Ж
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