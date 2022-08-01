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Сегодня, 12:08

Источник: «Лукойл» планирует выкупить у Федуна стадион «Спартака» за 6 миллиардов рублей

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«Лукойл» планирует выкупить стадион «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма сделки может составить от 5,4 до 6 миллиардов рублей.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/lukoyl-mozhet-vykupit-stadion-otkrytie-bank-arena-u-feduna-za-6-mlrd-rubley-1324405/
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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