Источник: «Лукойл» планирует выкупить у Федуна стадион «Спартака» за 6 миллиардов рублей

«Лукойл» планирует выкупить стадион «Открытие Банк Арена» у Леонида Федуна, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сумма сделки может составить от 5,4 до 6 миллиардов рублей.

26 июля появилась информация о том, что Федун может в ближайшее время покинуть пост председателя совета директоров «Спартака». Сообщалось, что управлением клуба может заняться представитель титульного спонсора клуба, первый вице-президент компании «Лукойл» Александр Матыцин, при этом Федун останется миноритарным владельцем акций клуба.