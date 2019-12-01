В МВД ответили на вопрос о задержаниях болельщиков «Спартака» в Петербурге

В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу «СЭ» прокомментировали информацию о массовых задержаниях болельщиков «Спартака».

— Обстоятельства выясняются, — сказали корреспонденту «СЭ» в пресс-службе ГУ в ответ на вопрос о задержании болельщиков.

Ранее появились данные о действиях полиции в отношении прибывших в Петербург болельщиков красно-белых. По неофициальной информации задержано от 10 до 100 человек.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится в Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 декабря. Начало игры на «Газпром Арене» — в 19.00 (время московское). «СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Зенит» — «Спартак».

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