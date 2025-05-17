В Москве выпустили тематические карты «Тройка» в честь 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА

ЦСКА совместно с Транспортным комплексом Москвы выпустил тематические карты «Тройка» в честь победы армейцев в Кубке УЕФА-2005.

Карты выполнены в двух дизайнах. В первом вратарь Игорь Акинфеев держит клубный флаг, во втором капитану Сергею Игнашевичу вручают Кубок УЕФА.

В сезоне-2004/05 ЦСКА выиграл Кубок УЕФА, обыграв в финале лиссабонский «Спортинг» со счетом 3:1.

18 мая в Москве состоится гала-матч. В игре встретятся команда легенд ЦСКА и сборная игроков европейских клубов, потерпевших поражение от армейцев в том сезоне.